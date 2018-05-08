Парламент Армении сегодня будет голосовать за оппозиционного премьера

Парламент Армении – Национальное собрание – сегодня, 8 мая, проведет голосование за кандидатуру оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. 1 мая Республиканская партия Армении, которая имеет большинство в парламенте, заблокировала избрание Пашиняна. Это привело к новым протестам в Армении, после которых правящая партия согласилась помочь избранию Пашиняна главой правительства, передает "Радио Свобода".

Пашиняну нужно получить голоса минимум 53 депутатов из 105. Во время голосования 1 мая за его кандидатуру проголосовали 45 депутатов. Еще 56 народных избранников, представляющих фракцию Республиканской партии, выступили против. После этого в Армении разгорелись новые протесты.

Перед сегодняшним голосованием в правящей партии заявили, что "8 мая во Армении будет премьер-министр". Руководитель парламентской фракции "Элк" Никол Пашинян является единственным кандидатом на пост премьера.

Если парламенту Армении на этот раз не удастся утвердить премьер-министра, то главный законодательный орган страны будет распущен и будут назначены досрочные парламентские выборы. При таком сценарии Республиканская партия сохранит контроль над исполнительной властью по меньшей мере на время выборов. По мнению оппозиции, это неприемлемо, поскольку это также будет означать возможность для правящей партии использовать имеющийся административный ресурс.

Десятки тысяч граждан 8 мая снова планируют собраться на площади Республики в центре Еревана, куда их накануне пригласил сам Пашинян для празднования "эпохальной победы". Кроме того, Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми к новым акциям протеста, если 8 мая парламент не изберет его главой правительства.