Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Парламент Израиля утвердил самороспуск и первые в истории страны повторные выборы

30 мая, 00:55

Нетаньяху не удалось договориться о создании коалиции из правых и религиозных партий

День независимости Израиля
День независимости Израиля. Фото: Pixabay

Кнессет (парламент Израиля – ред) утвердил во втором и третьем чтении большинством голосов закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы на 17 сентября. Об этом сообщил по итогам голосования спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн.

"Кнессет утвердил закон о самороспуске, за проголосовали 74, против — 45 депутатов. В Кнессете 21-го созыва пройдут еще два заседания", — сказал он. Трансляцию голосования, которое проводилось поименно.

В полночь 29 мая истек 42-дневный срок, отведенный законом премьеру на формирование новой правительственной коалиции по итогам выборов 9 апреля. Премьер-министр Биньямину Нетаньяху в отведенное время не удалось договориться о создании коалиции из правых и религиозных партий, которые получили 65 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва. Закон о роспуске палаты всего лишь через месяц после присяги депутатов палаты 21-го созыва потребовался Нетаньяху для того, чтобы президент страны Реувен Ривлин не смог поручить формирование правительства другому депутату.

Напомним, что украинцам массово отказывают во въезде в Израиль

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Израиль, парламент

Вы сейчас просматриваете новость " Парламент Израиля утвердил самороспуск и первые в истории страны повторные выборы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцам массово отказывают во въезде в Израиль

28 мая, 09:47

Главная причина – предупреждение нелегальной иммиграции

Израиль нанес воздушный удар по сирийской провинции, есть жертвы

28 мая, 02:18

Израильские силы ответили ударом по установке ПВО

Мифы и правда о медицине за границей: скорая за 350 евро и очереди на операцию

27 мая, 04:30

В США к пациентам относятся "без души", а в Израиле приходится ждать операции годами

В Израиле приготовили пиво из дрожжей времен фараонов

26 мая, 05:00

Возраст дрожжевых культур, которые добавили в хмельной напиток, может достигать 5 тысяч лет

Израиль в огне: тысячи человек эвакуированы из-за пожаров

24 мая, 13:43

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху просит у международной общественности помощи

Евровидение 2019: хронология, скандалы и актуальные подробности

21 мая, 11:01

В Тель-Авиве состоялся 64-й песенный конкурс Евровидение

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Видео: Вася "Пельмень" вырубил "Руки-базуки" одним ударом

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Кто он: самый женственный знак Зодиака

"Реал" стал самым дорогим клубом мира по версии Forbes

Сарри выиграл первый трофей в карьере в 60 лет

5 самых полезных фруктов для сердца

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь