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Парламент Новой Зеландии проголосовал за новые ограничения на оружие

Сегодня, 16:43

Законопроект был поддержан как либералами, так и консерваторами, и только один из 120 депутатов проголосовал против

Фото: AFP
Парламент Новой Зеландии проголосовал за новые ограничения на оружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b95/abc/5c8b95abce6c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b95/abc/5c8b95abce6c6.jpg Другие страны Законопроект был поддержан как либералами, так и консерваторами, и только один из 120 депутатов проголосовал против

Парламентарии Новой Зеландии во вторник подавляющим большинством проголосовали в первом чтении за законопроект, который вводит новые ограничения на оружие. Ожидается, что документ вступит в силу к концу следующей недели. Об этом сообщает агентство Asocciated Press.

В законопроекте будут запрещены виды оружия, которые использовались в прошлом месяце для убийства 50 человек в двух мечетях.

Законопроект был поддержан как либералами, так и консерваторами, и только один из 120 депутатов проголосовал против. Голосование было первым из трех, которые должны пройти законодатели, прежде чем законопроект станет законом.

Министр полиции Стюарт Нэш сказал, что слишком много людей имеют доступ к опасному оружию, и законодатели были вынуждены обеспечивать общественную безопасность.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.

Напомним, 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.


Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов. 

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Тег теракт, новая зеландия, мечеть

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