"Парламент" призвал "президента" Абхазии уйти в отставку: он настаивает на диалоге

Акция протеста у администрации «президента» Абхазии, организованной родственниками убитых 22 ноября в Сухуме двух человек

/ Фото: sputnik-abkhazia.ru

"Депутаты парламента" Абхазии после штурма здания митингующими администрации "президента" обратились к главе непризнанного государства Раулю Хаджимбе с предложением добровольно уйти в отставку для стабилизации обстановки в "стране". Протестующие, которые контролируют здание администрации, поддерживают такое решение и готовы продолжать митинг, "сколько понадобится", в свою очередь Хаджимба заявил, что обращение "парламента" может только осложнить ситуацию и призвал оппозицию к диалогу.

Акция протеста у администрации президента Абхазии, организованной родственниками убитых 22 ноября в Сухуме двух человек, привела к штурму здания. Участники штурма фактически взяли под контроль здание администрации "президента" в центре Сухума. "Президент" Абхазии, которого не было в здании, вскоре выступил с обращением. Он заявил о переводе "силовых структур республики" в усиленный режим несения службы и призвал не допустить "развитие ситуации вне правового поля". Он также не исключил введения чрезвычайного положения.

"Парламент" собрался на экстренное совещание, по итогам которого к "президенту" были отправлены пять депутатов. Они донесли до главы "государства" свое видение обстановки в "республике" и передали просьбу протестующих о добровольной отставке и назначении новых выборов главы "государства". По данным переговорщиков, "президент" заявил, что пока не рассматривает такой вариант.

Реклама

В непризнанной миром стране не предусмотрена процедура импичмента главы "государства", поэтому решение парламента носит рекомендательный характер и депутаты ждут решения "президента".

Пресс-служба "президента" распространила заявление, в котором говорилось, что обращение "парламента" "может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны". Хаджимба призвал оппозицию к диалогу.

Около администрации президента остаются около 100 человек.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" посол Украины в Грузии Игорь Долгов рассказал о программе по реинтеграции населения оккупированных Россией земель, которую разработали в Тбилиси.

Кроме того, мы сообщали о том, что украинцы с неподконтрольного Донбасса ездят в Абхазию целыми организованными турами, несмотря на то, что за такой отдых им может грозить тюрьма.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама