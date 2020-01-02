Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию

Мандат на отправку войск будет действовать один год

/ Фото: Reuters

Парламент Турции в четверг одобрил мандат на отправку турецких военнослужащих в Ливию, сообщает агентство "Анадолу".

Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание военной помощи Триполи. Мандат на отправку войск будет действовать один год.

В поддержку решения высказались 325 депутатов, против – 184 депутата.

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В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил законопроект об отправке турецких войск в Ливию на рассмотрение парламента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.

По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Как сообщалось, в начале ноября стало известно, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из "ЧВК Вагнера". По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке. В целом участие российских наемников из "ЧВК Вагнера", связываемой с бизнесменом Евгением Пригожиным, в вооруженном конфликте в Ливии серьезно беспокоит соседние с ней страны Северной Африки, а также Турцию.

Российские наемники воюют на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, который объявил наступление на Триполи и пытается свергнуть правительство национального согласия в столице, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада. На практике, как пишет издание NYT, правительство в Триполи поддерживает только Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично Франции.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что наемников "ЧВК Вагнера" неоднократно фиксировали на Донбассе:

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