Парламентские выборы в Молдове: партию "друзей Путина" обвиняют в подкупе
Правящие в Молдове демократы утверждают, что партия Игоря Додона подкупает избирателей в Приднестровье
Противоборствующие лагеря в Молдове обвиняют друг друга в нарушениях избирательного процесса во время проходящих сегодня парламентских выборов.
Так, правящая в Молдове проевропейская Демократическая партия (ДПМ) пожаловалась в Центральную избирательную комиссию на то, что социалисты (ПСРМ), лидером которых является президент республики Игорь Додон, подкупают избирателей в Приднестровье.
"ДПМ проинформировала ЦИК о том, что в день выборов, 24 февраля 2019 года, ПСРМ предлагает избирателям деньги для участия в голосовании на избирательных участках для граждан с левого берега Днестра", —сообщили в пресс-службе политической силы.
В свою очередь, Додон обвинил самих молдавских демократов в попытке сфальсифицировать выборы – и то же в Приднестровье.
"Я получаю об этом много информации. К этому часу более 10 тысяч избирателей из Приднестровья приняли участие в выборах — это очень высокая явка. Мы видим, что используется административный ресурс со стороны Тирасполя. Скорее всего, это происходит при участии приднестровского бизнеса", — заявил президент, опустив бюллетень в урну для голосования на своем избирательном участке.
О нарушениях сообщает и оппозиционер Майя Санду, которая возглавляет Партию действия и солидарности. Вместе с "Платформой "Достоинство и Правда" ее политсила баллотируется в составе проевропейского блока Acum ("Сейчас").
"Много нарушений. Они пытаются манипулировать людьми, чтобы сохранить власть. На избирательных участках размещены агитационные материалы. Нам известно, что людей организованно привозят из Приднестровья и платят за голос в поддержку определенного кандидата. Если мы увидим больше нарушений, то выйдем на акции протеста", — предупредила политик.
Как сообщили в местном ЦИК, состоянием на 13:00 явка на выборах превысила 25% (порядка 730 тыс. человек). Избирательные участки в Молдове закроются в 21:00.
Напомним, ранее президент Украине Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы внутри стран.
Кроме того, Игорь Додон предупреждал, что эти парламентские эти выборы могут ввергнуть республику в очередной политический кризис.
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