Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Парламентские выборы в Молдове: партию "друзей Путина" обвиняют в подкупе

Сегодня, 13:36

Правящие в Молдове демократы утверждают, что партия Игоря Додона подкупает избирателей в Приднестровье

Фото: AFP
Парламентские выборы в Молдове: партию "друзей Путина" обвиняют в подкупе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/280/564/5c7280564e2a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/280/564/5c7280564e2a2.jpg Другие страны Правящие в Молдове демократы утверждают, что партия Игоря Додона подкупает избирателей в Приднестровье

Противоборствующие лагеря в Молдове обвиняют друг друга в нарушениях избирательного процесса во время проходящих сегодня парламентских выборов.

Так, правящая в Молдове проевропейская Демократическая партия (ДПМ) пожаловалась в Центральную избирательную комиссию на то, что социалисты (ПСРМ), лидером которых является президент республики Игорь Додон, подкупают избирателей в Приднестровье.

"ДПМ проинформировала ЦИК о том, что в день выборов, 24 февраля 2019 года, ПСРМ предлагает избирателям деньги для участия в голосовании на избирательных участках для граждан с левого берега Днестра", —сообщили в пресс-службе политической силы.

В свою очередь, Додон обвинил самих молдавских демократов в попытке сфальсифицировать выборы – и то же в Приднестровье.

"Я получаю об этом много информации. К этому часу более 10 тысяч избирателей из Приднестровья приняли участие в выборах — это очень высокая явка. Мы видим, что используется административный ресурс со стороны Тирасполя. Скорее всего, это происходит при участии приднестровского бизнеса", — заявил президент, опустив бюллетень в урну для голосования на своем избирательном участке.

О нарушениях сообщает и оппозиционер Майя Санду, которая возглавляет Партию действия и солидарности. Вместе с "Платформой "Достоинство и Правда" ее политсила баллотируется в составе проевропейского блока Acum ("Сейчас").

"Много нарушений. Они пытаются манипулировать людьми, чтобы сохранить власть. На избирательных участках размещены агитационные материалы. Нам известно, что людей организованно привозят из Приднестровья и платят за голос в поддержку определенного кандидата. Если мы увидим больше нарушений, то выйдем на акции протеста", — предупредила политик.

Как сообщили в местном ЦИК, состоянием на 13:00 явка на выборах превысила 25% (порядка 730 тыс. человек). Избирательные участки в Молдове закроются в 21:00.

Напомним, ранее президент Украине Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы внутри стран.

Кроме того, Игорь Додон предупреждал, что эти парламентские эти выборы могут ввергнуть республику в очередной политический кризис

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Молдова, парламентские выборы, Додон, Игорь Додон

Вы сейчас просматриваете новость " Парламентские выборы в Молдове: партию "друзей Путина" обвиняют в подкупе". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лидер молдавских демократов украл у России 37 млрд рублей

22 февраля, 08:01

Владимир Плахотнюк стал одним из организаторов группировки, которая занималась незаконными валютными операциями

В Молдову не впустили еще одну пропагандистку Кремля

21 февраля, 13:41

Журналистка "России-1" Ольга Юрьева прилетела в Кишинев на самолете из Стамбула и на том же рейсе была отправлена обратно

Додон призвал сторонников готовиться к сопротивлению властям Молдовы

20 февраля, 03:26

Он объяснил свои опасения решением парламента собраться на заседание в четверг

Пропагандистов Кремля "развернули" на границе Молдовы

19 февраля, 16:52

Две съемочные группы из России не смогли попасть в Молдову, чтобы взять интервью у президента Игоря Додона

Правительство Молдовы отозвало посла из России: Додон выступил против

14 февраля, 12:54

В Москве открылось так называемое "представительство" Приднестровья

У Додона прокомментировали слухи о подготовке госпереворота в Молдове

11 февраля, 15:17

В СМИ появилась информация, что группа молдавских военных и отставников готовит путч

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Идеальный вес женщины (таблица)

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Зеленский вступил в перепалку с ветеранами АТО

Иван Ургант потроллил Друзя из-за махинаций

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"

«Феномен» Тигипко. Как богатеют во время войны

Жириновский обругал на все корки певца Лазарева из-за Крыма

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла