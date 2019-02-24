Парламентские выборы в Молдове: партию "друзей Путина" обвиняют в подкупе

Правящие в Молдове демократы утверждают, что партия Игоря Додона подкупает избирателей в Приднестровье

Фото: AFP

Парламентские выборы в Молдове: партию "друзей Путина" обвиняют в подкупе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/280/564/5c7280564e2a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/280/564/5c7280564e2a2.jpg 2019-02-24T13:36:00+02:00 Другие страны Правящие в Молдове демократы утверждают, что партия Игоря Додона подкупает избирателей в Приднестровье

Противоборствующие лагеря в Молдове обвиняют друг друга в нарушениях избирательного процесса во время проходящих сегодня парламентских выборов.

Так, правящая в Молдове проевропейская Демократическая партия (ДПМ) пожаловалась в Центральную избирательную комиссию на то, что социалисты (ПСРМ), лидером которых является президент республики Игорь Додон, подкупают избирателей в Приднестровье.

"ДПМ проинформировала ЦИК о том, что в день выборов, 24 февраля 2019 года, ПСРМ предлагает избирателям деньги для участия в голосовании на избирательных участках для граждан с левого берега Днестра", —сообщили в пресс-службе политической силы.

В свою очередь, Додон обвинил самих молдавских демократов в попытке сфальсифицировать выборы – и то же в Приднестровье.

"Я получаю об этом много информации. К этому часу более 10 тысяч избирателей из Приднестровья приняли участие в выборах — это очень высокая явка. Мы видим, что используется административный ресурс со стороны Тирасполя. Скорее всего, это происходит при участии приднестровского бизнеса", — заявил президент, опустив бюллетень в урну для голосования на своем избирательном участке.

О нарушениях сообщает и оппозиционер Майя Санду, которая возглавляет Партию действия и солидарности. Вместе с "Платформой "Достоинство и Правда" ее политсила баллотируется в составе проевропейского блока Acum ("Сейчас").

"Много нарушений. Они пытаются манипулировать людьми, чтобы сохранить власть. На избирательных участках размещены агитационные материалы. Нам известно, что людей организованно привозят из Приднестровья и платят за голос в поддержку определенного кандидата. Если мы увидим больше нарушений, то выйдем на акции протеста", — предупредила политик.

Как сообщили в местном ЦИК, состоянием на 13:00 явка на выборах превысила 25% (порядка 730 тыс. человек). Избирательные участки в Молдове закроются в 21:00.

Напомним, ранее президент Украине Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы внутри стран.

Кроме того, Игорь Додон предупреждал, что эти парламентские эти выборы могут ввергнуть республику в очередной политический кризис.

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