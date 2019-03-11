Партия "друзей Путина" в Молдове пригласила проевропейский блок в правительство
Проевропейский блок Acum гарантированно входят в коалицию и правительство – хоть с социалистами, хоть с демократами
Пророссийская Партия социалистов Республики Молдова, представителем которой является президент республики Игорь Додон, готова сформировать коалиционное большинство с проевропейским блоком Acum ("Сейчас").
"Приглашаем на предварительные переговоры лидеров блок Acum … Мы хотим определить, есть ли еще между нашими политическими силами точки соприкосновения, на которых могло бы строится будущее политическое сотрудничество", — заявил 11 марта представитель политсилы Иван Чебан.
Таким образом, он предложил оставить в оппозиции правящую прозападную Демократическую партию Молдовы, которая также уже предложила Acum сформировать правительства.
В Acum уже обещали обсудить поступившее предложение.
"Мы приняли к сведению это предложение. Рассмотрим его вместе с партнерами, а затем озвучим нашу позицию", — сказал депутат от блока Михай Попшой, уточнив, что ответ станет известным после заседания блока, которое состоится 12 марта.
Напомним, что по результатам парламентских выборов в Молдове из 101 мест в однопалатном законодательном органе страны 91 достанется этим трем политическим силам. Еще семь депутатских портфелей достанутся партии "Шор" и троим независимым кандидатам.
Также сообщалось о намерении молдавских социалистов добиваться пересчета голосов в нескольких избирательных округах, по, по их мнению происходили нарушения.
Кроме того, мы писали, что по итогам выборов возглавляемые экс-президентом республики Владимиром Ворониным молдавские коммунисты впервые за 20 лет не прошли в парламент.
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