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Партия "друзей Путина" в Молдове пригласила проевропейский блок в правительство

Сегодня, 16:09

Проевропейский блок Acum гарантированно входят в коалицию и правительство – хоть с социалистами, хоть с демократами

Фото: AFP
Партия "друзей Путина" в Молдове пригласила проевропейский блок в правительство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/280/564/5c7280564e2a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/280/564/5c7280564e2a2.jpg Другие страны Проевропейский блок Acum гарантированно входят в коалицию и правительство - хоть с социалистами, хоть с демократами

Пророссийская Партия социалистов Республики Молдова, представителем которой является президент республики Игорь Додон, готова сформировать коалиционное большинство с проевропейским блоком Acum ("Сейчас").

"Приглашаем на предварительные переговоры лидеров блок Acum … Мы хотим определить, есть ли еще между нашими политическими силами точки соприкосновения, на которых могло бы строится будущее политическое сотрудничество", — заявил 11 марта представитель политсилы Иван Чебан.

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Таким образом, он предложил оставить в оппозиции правящую прозападную Демократическую партию Молдовы, которая также уже предложила Acum сформировать правительства.

В Acum уже обещали обсудить поступившее предложение.

"Мы приняли к сведению это предложение. Рассмотрим его вместе с партнерами, а затем озвучим нашу позицию", — сказал депутат от блока Михай Попшой, уточнив, что ответ станет известным после заседания блока, которое состоится 12 марта.

Напомним, что по результатам парламентских выборов в Молдове из 101 мест в однопалатном законодательном органе страны 91 достанется этим трем политическим силам. Еще семь депутатских портфелей достанутся партии "Шор" и троим независимым кандидатам.

Также сообщалось о намерении молдавских социалистов добиваться пересчета голосов в нескольких избирательных округах, по, по их мнению происходили нарушения.

Кроме того, мы писали, что по итогам выборов возглавляемые экс-президентом республики Владимиром Ворониным молдавские коммунисты впервые за 20 лет не прошли в парламент.

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Тег выборы, Молдова, Додон

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