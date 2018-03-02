Парубий раскрыл тактику России по Молдове

Сегодня, 18:17

Россия вкладывает огромные средства в дискредитацию проевропейских сил

Андрей Парубий. Фото: facebook.com/andriy.parubiy
Андрей Парубий. Фото: facebook.com/andriy.parubiy

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что мощные политические технологии Кремля направлены на дискредитацию и на изменение проевропейских сил, чтобы вернуть Молдову под влияние Российской Федерации. Об этом Парубий сказал сегодня в ходе визита в Республику Молдова.

Касаясь вопроса политической ситуации в Молдове, Парубий отметил, что он "детально занимался методами ведения российской агрессии, особенно когда был секретарем СНБО".

Отмечается, что это происходило в первые месяцы с начала агрессии России. Он изучал опыт, каким образом осуществляются механизмы и методика ведения гибридной войны, и отметил, что в ней "военная составляющая – это очень небольшая доля, огромные усилия вкладываются в информационную войну".

"Когда я читал доклады их стратегий, ученых, которые готовили механизмы и тактику гибридной войны, мне запомнились слова из одного из докладов. Если не ошибаюсь, там отмечалось, что в стране-объекте нападения, с вашего разрешения, на языке оригинала: сеять недовольство любого типа, то есть любые негативы максимально усиливать и максимально их гиперболизировать с целью дискредитации этого государства и этой власти", – сообщил Парубий.

По словам председателя парламента, проевропейские правительства действуют и в Молдове, и в Грузии, поэтому он убежден, что "наши проблемы очень похожи, и такие же вызовы стоят перед правительствами наших трех стран, когда российская пропаганда прилагает огромные усилия для дискредитации и европейских сил, и правительств независимых государств, с целью изменить их, с целью поставить более лояльных к себе политиков у власти, и с целью вернуть эти страны в сферу своего влияния".

"Фактически – это состояние полуколонии. То же происходит в Молдове. Это не просто политическая дискуссия, а мощные политические технологии Кремля, в которые вкладываются огромные средства, направленные на дискредитацию и на изменение проевропейских сил на другие, которые вернули бы Молдову под влияние Российской Федерации", – подчеркнул Парубий.

Председатель Верховной Рады выразил уверенность и убеждение, что "ни в Грузии, ни в Молдове, ни в Украине это не будет иметь никакой перспективы, и европейские силы, европейские движения, которые у власти в этих странах, будут делать все возможное на пути к ЕС, и граждане, даже входя в политические дискуссии, понимают и будут понимать, что европейский выбор – выбор в страны свободного мира – это единственно правильный выбор для каждого из наших государств".

Ранее сообщалось, что в Молдове запретили российские пропагандистские СМИ.

Как известно, в ноябре 2018 года в Молдове должны состояться очередные парламентские выборы.

Как сообщалось, из-за агрессии России против Украины Молдова может выйти из СНГ.
Россия, Молдова, парубий, пропаганда

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