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Пасхальная литургия Папы Римского во тьме пустой площади святого Петра: уникальные фото

11 апреля, 12:56

Юрий Божко

В связи с карантином Папа Римский Франциск провел литургию без участия верующих

Папа Римский Франциск в вечер Страстной пятницы, 10 апреля, накануне католической Пасхи, провел крестный ход и литургию в Ватикане без участия верующих. Как сообщает Vatican News, такие мероприятия были проведены в связи с карантинными ограничениями, то есть без участия верующих.

Папа Римский провел службу на фактически пустой площади Святого Петра. Обычно на литургии присутствуют тысячи людей. В этом году понтифика сопровождали только пять заключенных из тюрьмы из итальянского города Падуя, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

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"Сегодня, в этот момент, размышляю о распятом Господе и о многочисленных историях распятых на протяжении истории, также и тех сегодняшних, распятых пандемией: врачей, медсестер и медбратьев, монахинь, священников, которые, словно солдаты, скончались на фронте, отдавших жизнь за любовь, выдержав, как Мария под крестами, как своими, так и своего сообщества, в больницах, заботясь о больных", – сказал Папа Франциск в эфире итальянского общественного вещателя Rai перед службой.

Напомним, ранее из-за отмены в Италии массовых мероприятий Папа Римский выступил по сети интернет.

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Ватикан Папа Римский Пасха крестный ход литургия Франциск

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