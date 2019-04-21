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"Пасхальный" теракт на Шри-Ланке: число погибших снова выросло

Сегодня, 14:59

Список жертв серии взрывов на Шри-Ланке продолжает пополняться новыми именами

На Шри-Ланке госпитализируют жертв теракта
На Шри-Ланке госпитализируют жертв теракта. Фото: AFP

Количество человек, погибших в результате серии терактов на Шри-Ланке, постепенно приближается к двум сотням, а потерпевших – к полутысяче. 

Согласно последним данным, обнародованным правоохранительными органами страны, жертвами взрывов стали 190 человек и еще 499 пострадали. Ранее сообщалось о 187 погибших.

Серия из восьми взрывов прогремела в воскресенье в церквях во время пасхальных служб, в отелях, а также близ столичного зоопарка и в районе Дематагода. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.


Местный министр обороны Руван Вийеварден утверждает, что организаторы взрывов уже были установлены, а по данным полиции Коломбо, как минимум один из взрывов был совершен террористом-смертником.

В то же время, пока что ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

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Тег Шри-Ланка, теракт, взрыв, атака, Пасха, смертник

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Источник:

ТАСС

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