Пассажирский Boeing, незаконно севший в Молдове, покинул страну

В Кишиневе разрешение на вход в воздушное пространство и посадку не давали

Фото: Pixabay

Пассажирский самолет Boeing 737, который в четверг незаконно пересек воздушное пространство Молдавии и сел в Международном аэропорту Кишинева, покинул страну. Об этом сообщает Управление гражданской авиации Молдовы.

"После завершения проверок, инициированных правоохранительными органами, и предоставления документов выяснилось, что причины для задержания судна и членов экипажа отсутствуют. Самолет вылетел из кишиневского аэропорта в 22:00", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что "Боинг" эксплуатируется компанией Aergen Aircraft Twelve Limited. В четверг он вылетел из аэропорта в Бухаресте имени Аурела Влайку и взял курс на Кишинев. Отвечающие за навигацию органы Молдовы были проинформированы об этом, но разрешение на вход в воздушное пространство и посадку не давали. Уже в Кишиневе выяснилось, что у летчиков отсутствует множество разрешительных документов на полеты в этом районе, копии которых позже были высланы электронной почтой в Молдову.

Как сообщает Управление гражданской авиации, действия экипажа попадают под статью 262 Уголовного кодекса страны "Нарушение правил полетов". Она предусматривает штраф или лишение свободы на срок до пяти лет. Власти Молдовы попросили высказаться по поводу инцидента представителей Румынии и Австрии, в которой зарегистрирован "Боинг".

В течение вчерашнего дня поступала противоречивая информация по поводу наличия людей на борту. По информации Управления гражданской авиации, в самолете были только двое членов экипажа.

Ранее мы писали, что россиянин напился и угрожал взорвать самолет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пассажирский Boeing, незаконно севший в Молдове, покинул страну". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"