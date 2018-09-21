Пассажиры самолета начали истекать кровью после взлета

Сегодня, 18:11

В результате профессиональной небрежности экипажа Jet Airways пострадали более тридцати пассажиров

Фото: Flickr
Фото: Flickr

В результате профессиональной небрежности экипажа Jet Airways пострадали более тридцати пассажиров авиакомпании, летевшие из индийского Мумбаи в Джайпур.

Сразу же после взлета в салоне настолько упало давление, что сработала автоматическая система выброса кислородных масок, и пилот был вынужден вернуть самолет в аэропорт.

Кроме того, многим пассажирам стало плохо – одни жаловались на головные боли, а у других началось кровотечение кровь из ушей и носа. После приземления 30 из 166 пассажиров понадобилась госпитализация.

Как оказалось позже, после набора высоты, пилот забыл включить систему поддержания давления в салоне.

По данному факту начато расследование, до окончания которого было решено отстранить весь экипаж от работы.

Напомним, на проходившем в этом году в британском Фарнборо авиасалоне Jet Airways заключили контракт с Boeing на поставку 75 узкофюзеляжных 737 MAX 8 на общую сумму 8,8 млрд долл.

Кроме того, мы сообщали об инциденте с НЛО, фигурантом которого также стала авиакомпания Jet Airways.
самолет, пассажирский лайнер, разгермитизация, Jet Airways
Источник:

"Сегодня"

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