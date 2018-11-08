Пассажиры отказались лететь из-за жуткой вони на борту

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из города Бенкулу на острове Суматра, в индонезийскую столицу Джакарта, задержали на час из-за жалоб пассажиров на невыносимую вонь на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Источником неприятного запаха оказался экзотический фрукт дуриан. По рассказам очевидцев, пассажиры покинули самолет и отказались возвращаться на места, пока экипаж не избавится от фруктов. Некоторые туристы возмущались, что вонь угрожает их здоровью.

Позднее представитель авиакомпании Sriwijaya Air Ретри Майя заявил, что перевозка дурианов была легальной. "Перевозить дурианы законно, когда плоды упакованы в соответствии с правилами транспортировки. Так делают многие авиакомпании", — прокомментировал он.

Однако сотрудники аэропорта пошли навстречу взбунтовавшимся туристам и извлекли две тонны дуриана из грузового отсека самолета.

В июле самолет авиакомпании Spirit, следовавший из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл, США, совершил вынужденную посадку в штате Южная Каролина из-за невыносимой вони на борту. По рассказам пассажиров, запах был настолько ужасным, что многих тошнило, а некоторые даже жаловались на жжение в горле.

Напомним, летевший из России в Китай Boeing сел в Красноярске из-за трещины в кабине пилота.

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