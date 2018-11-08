Пассажиры отказались лететь из-за жуткой вони на борту

Сегодня, 04:22

Источником неприятного запаха оказался экзотический фрукт 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из города Бенкулу на острове Суматра, в индонезийскую столицу Джакарта, задержали на час из-за жалоб пассажиров на невыносимую вонь на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Источником неприятного запаха оказался экзотический фрукт дуриан. По рассказам очевидцев, пассажиры покинули самолет и отказались возвращаться на места, пока экипаж не избавится от фруктов. Некоторые туристы возмущались, что вонь угрожает их здоровью.

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Позднее представитель авиакомпании Sriwijaya Air Ретри Майя заявил, что перевозка дурианов была легальной. "Перевозить дурианы законно, когда плоды упакованы в соответствии с правилами транспортировки. Так делают многие авиакомпании", — прокомментировал он.

Однако сотрудники аэропорта пошли навстречу взбунтовавшимся туристам и извлекли две тонны дуриана из грузового отсека самолета.

В июле самолет авиакомпании Spirit, следовавший из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл, США, совершил вынужденную посадку в штате Южная Каролина из-за невыносимой вони на борту. По рассказам пассажиров, запах был настолько ужасным, что многих тошнило, а некоторые даже жаловались на жжение в горле.

Напомним, летевший из России в Китай Boeing сел в Красноярске из-за трещины в кабине пилота.

Также мы писали, что самолет венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, который совершал рейс из Кутаиси (Грузия) в Варшаву, из-за угрозы взрыва аварийно сел в столице Румынии.
самолет, туристы, пассажиры, вонь, дуриан
Источник:

Lenta.ru

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