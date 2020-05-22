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Пассажиры самолета или жители дома: в Пакистане растет число жертв авиакатастрофы

22 мая, 21:24

Елена Кузьмич

Сейчас подтверждена гибель 66 человек

Минимум 66 человек погибли в результате крушения самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи. Об этом заявила пресс-секретарь министра здравоохранения и социального развития провинции Синд Мерана Юсуф.

"Сейчас подтверждена гибель 66 человек. В настоящее время нельзя сказать, были ли они пассажирами или жителями дома, на который рухнул самолет".

Самолет следовал в Карачи из города Лахор. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.

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Ранее сообщалось, что после авиакатастрофы в густонаселенном районе крупнейшего пакистанского города Карачи выжили как минимум двое человек. В результате падения были также разрушены шесть домов, под обломками продолжают искать живых и погибших.

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Пакистан самолет катастрофа жертвы

Источник: ТАСС

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