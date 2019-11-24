Пенс прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Пенс обсудил с премьер-министром Ирака Аделем Абд-Махди массовые народные протесты, проходящие в стране

Майк Пенс REUTERS/Huseyin Aldemir

Вице-президент США Майк Пенс в субботу, 23 ноября, прибыл с необъявленным визитом в Багдад, где снова произошли столкновения, сообщает пресс-служба правительства Ирака.

Пенс обсудил с премьер-министром Ирака Аделем Абд-Махди массовые народные протесты, проходящие в стране.

В ходе разговора стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, перспективы сотрудничества, а также последние события в Ираке, усилия правительства, реформы, направленные на удовлетворение требований демонстрантов.

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В ходе своего визита Пенс также посетил американскую военную базу Айн аль-Асад.

По данным посольства США в Багдаде, о цели визита не сообщалось.

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Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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