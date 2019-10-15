Пентагон обвинил Эрдогана в срыве миссии по борьбе с ИГИЛ в Сирии

В министерстве обороны США на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возложили ответственность за возможную активизацию деятельности террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Марка Эспера, которое обнародовали на сайте Пентагона.
"Несмотря на критику и неоднократные предупреждения со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества, президент Турции Эрдоган распорядился об одностороннем вторжении в северную Сирию, что привело к массовым жертвам, появлению беженцев, разрушениям, отсутствию безопасности и растущей угрозе для вооруженных сил США", – заявил Эспер.
Кроме того, министр отметил, что вторжение турецких войск в Сирию подорвало успешную многонациональную миссию по борьбе с ИГИЛ в Сирии и привело к освобождению многих участников группировки. По мнению главы Пентагона, именно Эрдоган несет полную ответственность за последствия вторжения его армии в Сирию, среди которых – возможное возрождение ИГИЛ, риск военных преступлений и растущий гуманитарный кризис.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.
После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.
В свою очередь в ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии , а также подчеркнули негативные последствия военной операции.
Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк