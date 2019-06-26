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Пентагон провел кибератаку против шиитской группировки

26 июня, 01:46

Пентагон провел кибератаку против шиитской группировки "Катаиб Хезболлах"

Фото: David B. Gleason / Flilckr
Фото: David B. Gleason / Flilckr.

Министерство обороны США санкционировало крупную кибератаку против действующей в Ираке и Сирии шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" через несколько дней после того, как ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции сбили американский беспилотник. Об этом сообщила во вторник американская телекомпания CNNсо ссылкой на двух должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, американские военные намеревались нанести урон системе связи группировки, которую Вашингтон считает ответственной за нападения на силы коалиции во главе с США в Ираке, в том числе за гибель пяти американских военнослужащих в Багдаде в 2011 году. ВС Соединенных Штатов ставили своей задачей парализовать и снизить боеготовность "Катаиб Хезболлах". Источники телекомпании ввиду секретности операции не стали раскрывать, насколько успешной она была.

"Катаиб Хезболлах" действует в Ираке, воюет в Сирии и состоит из шиитов, сражающихся на стороне войск президента Башара Асада.

Министерство обороны США, куда CNN обратилась за подтверждением, не стало комментировать публикацию. "Центральное командование ВС отказывается комментировать сведения о любой потенциальной кибератаке", — заявил официальный представитель СЕНТКОМ Билл Урбан.

Как уже сообщалось, за возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, включая лидера молдавской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и главу фракции социалистов Влада Батринчу.

В то же время, вице-председатель партии "Действие и солидарность" Михаил Попша высказался против резолюции, и еще два члены молдавской делегации отсутствовали при голосовании.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.

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Тег ПАСЕ

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ТАСС

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