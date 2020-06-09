Передача коронавируса: в ВОЗ опровергли свои же слова

Высокопоставленная чиновница Всемирной организации здравоохранения опровергла собственные слова о том, что зараженные коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно, редко передают инфекцию другим людям.

Как сообщает CNN, технический директор ВОЗ, американский врач-эпидемиолог Мария Ван Керкхове заявила об этом 8 июня, но уже на следующий день выступила с опровержением.

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По ее словам, ее высказывание было понято неверно – она имела в виду, что бессимптомная передача вируса остается плохо изученным явлением.

"Мы действительно знаем, что некоторые люди, у которых нет симптомов заболевания, могут передавать вирус – поэтому нам нужно лучше понять, сколько людей в населении не имеют симптомов", – сказала Ван Керкхове.

Чиновница объяснила, что она имела в виду небольшое количество исследований на этот счет. Назвав количество бессимптомных пациентов "главным неизвестным", она отметила, что ученые пробовали смоделировать долю тех инфицированных, у которых не проявились симптомы, но которые могут передавать вирус.

Напомним, ранее ученые развенчали миф о том, что коронавирус может передаваться с едой.

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