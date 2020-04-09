Передается ли коронавирус с едой: ученый развеял миф

Заразиться через еду нельзя, но можно подхватить вирус другим способом

Передача коронавируса SARS-CoV-2 с едой является мифом, утверждает доцент американского университета Огайо Санджа Илич.

Как сообщает MedicalXpress, по словам Илича, ни Центру по контролю и профилактике заболеваний США, ни Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, ни Министерству сельского хозяйства неизвестен ни один случай передачи вируса с продуктами питания или их упаковкой.

"Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, и им нельзя заразиться, употребляя загрязненную пищу. Он не может размножаться на еде. Как и любому вирусу, для размножения ему необходима клетка-хозяин", – отмечает ученый.

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В то же время, от признал, что инфекция может некоторое время оставаться на поверхностях. В связи с этим Санджа Илич рекомендует каждый раз обрабатывать кухонную поверхность перед приготовлением пищи – сначала мыльным раствором, а потом уже дезинфицирующим средством. Отбеливатель при этом он использовать не советует ввиду токсичности оного.

Как меры предосторожности эксперт советует тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением, подачей или приемом пищи, а также после обработки сырого мяса и яиц. А также охлаждать купленные продукты, мыть под струей воды свежие овощи и всегда очищать режущие поверхности, тарелки и посуду после обработки сырых продуктов.

Напомним, ранее французские ученые опровергли, что коронавирус передается человеку от домашних животных.

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