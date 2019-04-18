Переговоры по денуклеаризации: КНДР требует отозвать Помпео
Корея требует "более зрелого в высказываниях человека"
Власти КНДР потребовали отозвать госсекретаря США Майкла Помпео от участия в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Ренхап.
Министерство иностранных дел КНДР потребовало, чтобы с американской стороны в переговорах участвовал "более осторожный (в высказываниях – ред.) и зрелый человек", обвинив Помпео в неспособности понять позицию Пхеньяна.
Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Переговоры по денуклеаризации: КНДР требует отозвать Помпео". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео обсудил с главой МИД Республики Корея ситуацию вокруг КНДР
Они обсудили скоординированные усилия по достижению окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР
Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудят денуклеаризацию КНДР
Стороны в ходе встречи обсудят ситуацию на Корейском полуострове