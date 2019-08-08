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Переговоры шли долго: подробности задержания экс-президенты Кыргызстана

Сегодня, 17:02

Вместе с бывшим лидером из его резиденции в Кой-Таш увезли двух его соратников

/ Фото: AFP

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев решил сдаться силовикам страны в результате второго штурма его резиденции в селе Кой-Таш.

Как сообщают местные СМИ, решению бывшего главы государства предшествовали длительные переговоры между сторонами.

Вместе с Атамбаевым в машину посадили двух его соратников: Фарида Ниязова, а также представителя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаеву. 

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В то же время, сторонники бывшего лидера отказывают пропустить автомобиль с Атамбаевым. Раздаются выстрелы.

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Напомним, 7 августа к дому Алмазбека Атамбаева под Бишкеком стянули силовиков, чтобы его задержать. Первая волна штурма оказалась неудачной, после чего спецназ отступил, а экс-глава государства потребовал от своего преемника Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента уйти в отставку.

На следующий день силовики предприняли вторую попытку штурма, которая увенчалась успехом – бывший лидер согласился покинуть свою резиденцию вместе с правоохранителями.

27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева – его подозревают в незаконном обогащении, завладении земельным участком, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Экс-президент все обвинения отрицает.

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Киргизия Кыргызстан штурм Атамбаев киргизстан

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