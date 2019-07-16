Переговоры США и России по новому ядерному соглашению: появилась реакция Китая

Москва и Вашингтон должны продолжить сокращать ядерные арсеналы верифицируемым и необратимым способом

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Правительство Китая приветствует предстоящие переговоры России и США о возможности подготовки нового соглашения по сокращению ядерных вооружений, однако не видит никаких оснований для подключения к этому процессу. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник на брифинге прокомментировал предстоящие российско-американские консультации.

"Россия и США являются крупнейшими ядерными державами мира. То, что они собираются обсуждать контроль вооружений, является хорошим событием", – указал он.

Как отметил дипломат, РФ и США должны продолжить сокращать ядерные арсеналы верифицируемым и необратимым способом.

"Это создаст условия для ядерного разоружения. Уверены, что РФ и США смогут таким образом направить позитивный сигнал всему миру", – добавил Гэн Шуан.

"Что касается участия Китая в таких переговорах, то мы многократно озвучивали свою позицию. В настоящее время мы не видим предварительных условий или оснований для участия Китая в таких переговорах. Россия уже многократно заявляла о том, что понимает позицию КНР по этому вопросу", - подчеркнул дипломат.

Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга сообщило, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией на консультациях в Женеве новое соглашение по сокращению арсеналов ядерного оружия, включающее Китай. При этом для США остается неясным, насколько Пекин готов к подобным переговорам. Как указало агентство, продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при этом обсуждаться не будет, а прорыва в вопросе сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американская сторона не ожидает.

Новый раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности состоится 17–18 июля в Женеве. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет быть участником ядерного соглашения с участием США и России

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