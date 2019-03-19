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Переговоры США и России по Венесуэле: стал известен итог

Сегодня, 18:42

Представители США и России провели переговоры по Венесуэле в Риме

Фото: AFP
Переговоры США и России по Венесуэле: стал известен итог //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/0d8/d27/5c70d8d2779ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/0d8/d27/5c70d8d2779ab.jpg Другие страны Представители США и России провели переговоры по Венесуэле в Риме

Cпецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс охарактеризовал состоявшиеся в Риме переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым как позитивные, несмотря на то, что стороны не смогли достигнуть общей позиции. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Нет, мы не добились единства мнений, но я считаю, что переговоры были позитивными в том плане, что обе стороны покинули их с лучшим пониманием позиций друг друга", - заявил он.

Абрамс добавил, что США и РФ согласны по поводу масштабов кризиса в Боливарианской Республике.

Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что переговоры с Эллиоттом Абрамсом были сложными, но откровенными.

"Разговор получился сложным, но откровенным", – отметил высокопоставленный дипломат по итогам консультаций во вторник.

"Наверное, мы не смогли сблизить позиции по данной ситуации, но тем не менее у нас сложилось лучшее понимание (отношения) США к происходящему. Конечно, будем анализировать те сигналы, которые получили от американских представителей. Исходим из того, что в Вашингтоне серьезно восприняли наши приоритеты, наши подходы и предупреждения", - сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

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Тег Россия, Венесуэла, США

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ТАСС

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