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Переходной совет и оппозиция Судана подписали конституционную декларацию

Сегодня, 16:15

Эта декларация временно заменит конституцию

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Переходной совет и оппозиция Судана подписали конституционную декларацию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Другие страны Эта декларация временно заменит конституцию

Представители переходного военного совета Судана и оппозиции подписали конституционная декларацию, которая на определенный период заменит конституцию.

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Подписание стало результатом договоренности о формировании совместного органа власти, в который войдут как военные, так и гражданские представители. Ей предшествовали длительные переговоры на фоне массовых акций протеста против единовластия военных.

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Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

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Судан совет Конституция оппозиция

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