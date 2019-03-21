Переименование Астаны: десятки тысяч казахов выступили против
Жители Казахстана считают, что деньги на эту инициативу лучше потратить на социальную сферу
Идея с переименованием столицы Казахстана в честь елбасы – национального лидера – Нурсултана Назарбаева пришлась по душе далеко не всем жителям города.
Так, в интернете создали петицию, в которой потребовали этого не делать, напомнив о дефиците финансирования социальной сферы – в частности образования, медицины, поддержки малоимущих.
Кроме того, авторы документа подчеркнули, что Астана стала узнаваемым на международном уровне брендом, и такие вопросы должны выноситься на общенациональное обсуждение.
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"Переименовывание столицы — это важный вопрос, требующий обсуждения со всем народом Казахстана. Решение должно быть принято путем честного и открытого голосования. Мы требуем Касым-Жомарт Токаева, парламент и членов партии "Нур Отан" не переименовывать столицу без легитимного обсуждения данного вопроса с народом", — говорится в петиции.
Состоянием на 14:00 по киевскому времени документ подписали почти 37 тыс. человек.
Кроме того, в казахской столице прошел митинг с требованием отменить переименование Астаны – утром 21 марта несколько десятков человек собрались выразить свое недовольство перед зданием городской администрации.
Спустя около получаса полиция и сотрудники в масках задержали почти всех участников акции, посадили в автобус и увезли.
Напомним, что переименовать столицу республики предложил новоназначенный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Таким образом, он решил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне сделал эпохальное заявление – спустя почти 30 лет при власти, он решил сложить досрочно свои полномочия и уйти в отставку.
Стоит отметить, что парламент Казахстана уже одобрил переименование столицы республики Астаны в Нурсултан - законопроект приняли единогласно в двух чтениях 20 марта.
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