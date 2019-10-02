Перешел черту: в МИД Турции раскритиковали заявление Макрона в ПАСЕ

Выступление французского лидера Макрона в ПАСЕ вызвало критику не только со стороны Турции

Мевлют Чавушоглу. Фото: REUTERS/Waleed Ali

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о свободе слова в Турции, также напомнил о встрече президента Франции с представителями YPG/PKK, которые в Турции признаны террористическими.

Об этом сообщает Укринформ.

"Президент Франции Эммануэль Макрон перешел черту в своих высказываниях относительно свободы слова в Турции", – заявил Чавушоглу, указав, что сам президент Франции далек от идеала в вопросах свободы слова..

Он также раскритиковал позицию французского лидера относительно миграционной политики.

"Какое количество беженцев до сегодняшнего дня приняла Франция? Вместо этого Эммануэль Макрон принимает в Елисейском дворце представителей сирийского крыла Рабочей партий Курдистана", - сказал министр.

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Он назвал речь Макрона, которую тот произнес на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, "кукареканье петуха, ноги которого увязли в грязи" (петух – символ Франции – ред.)

Как известно, выступление французского лидера Макрона в ПАСЕвызвало критику не только со стороны Турции. Наибольшее возмущение вызвала задекларированная Макроном поддержка возвращения делегации России в ПАСЕ.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о возвращении России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы ни в коем случае не означает, что в Европе смирились с тем, что не удастся найти решение так называемых "замороженных" конфликтов на европейском континенте.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращении России в ПАСЕ.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

Отметим, выступление Макрона в ПАСЕ – одна из тем дня. Более подробно смотрите в сюжете.

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