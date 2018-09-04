Перестрелка в здании разведки Косово: убит человек

Сегодня, 14:57

И стрелявший, и погибший работали в агентстве, однако мотивы произошедшего до сих пор осталются неизвестными

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате перестрелки, произошедшей утром 4 сентября в здании разведывательного агентства Косово в столице непризнанной республики, где в январе был убит лидер местной сербской общины Оливер Иванович, погиб один человек.

Об этом со ссылкой на заместителя главного прокурора Приштины Ибрагима Бериша сообщили на Balkan Insight.

"Мужчина скончался от полученных ранений. Скоро на место событий прибудет прокурор, и позже мы сможем обнародовать детали", – говорит он.

В самом разведведомстве Косово утверждают, что и стрелок, и погибший работали в агентстве.

"Примерно в 09:10 в здании разведывательного управления Косово произошла перестрелка с огнестрельным оружием, в результате которой работник службы внутренней разведки выстрелил в работника столовой", – говорится в опубликованном заявлении, отмечая, что потерпевший умер в больнице.

На данный момент личности скончавшегося не раскрываются. О стрелявшем известны лишь инициалы – В.И и что он находится под арестом.

Ранее сообщалось о возобновившейся эскалации обстановки в отношениях Косово с Сербией.

В то же время президент Сербии Александр Вучич считает причиной кризиса в Косово являются "агентурные действия" из-за рубежа.

В свою очередь лидер Косово Хашим Тачи призвал жителей республики к сдержанности.
Косово, стрельба, перестрелка
Источник:

"Сегодня"

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