Стрельба на границе Кыргызстана и Таджикистана: число пострадавших увеличилось до 13 человек

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До 13 человек возросло количество потерпевших, которе получили ранения в результате произошедшей в понедельник перестрелки на границе Кыргызстана и Таджикистана. Ранее сообщалось о том, что один кыргызский пограничник погиб.

Об этом информирует кыргызская Государственная пограничная служба.

"В ходе обстрела из гранатометов, произведенного таджикской стороной во время пограничного инцидента, погиб прапорщик ГПС, боец спецподразделения „Бору". Шесть военнослужащих получили ранения", — указывается в тексте. Все раненые доставлены в районную больницу.

Также ранения различной ранения различной степени получили шесть гражданских лиц, в том числе — один подросток. Об это сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана. Душанбе также сообщает о наличии пострадавших.

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По данным кыргызской стороны, стрельбу, в том числе из минометов, первыми открыли таджикские военные. Согласно версии Бишкека, причиной возникновения конфликта послужило строительство таджикской стороной объекта на спорной территории.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл во вторник на границу с Таджикистаном, где произошел вооруженный конфликт между военнослужащими двух государств. Он намерен встретиться с жителями приграничных районов республики и провести оперативное совещание по ситуации на границе.

Напомним, 22 июля между жителями Кыргызстана и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки, в результате с киргизской стороны 14 человек получили ранения и травмы, в том числе пограничник и милиционеры. С таджикской стороны в ходе конфликта один человек погиб и еще 15 пострадали.

Потом столкновения прекратились. Но 23 июля ситуация вновь обострилась. Около 16 часов с таджикской стороны прозвучали выстрелы, был ранен кыргызский пограничник.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, из них согласовано 519.

Спорные участки в основном расположены в районах, где с Бободжон-Гафуровским и Исфаринским районами Таджикистана граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты — из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития.

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