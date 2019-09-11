Перезагрузка правительства Японии: все о кадровых перестановках

Позиции в новом кабмине сохранили лишь двое - министр финансов и генеральный секретарь кабмина

Синдзо Абэ / Фото: AFP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве страны. В общей сложности глава японского правительства заменил глав 13 ведомств, включая МИД, Минобороны, министерство юстиции и министерство экономики, торговли и промышленности страны. Свои позиции в кабмине сохранили лишь двое – министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабмина Есихидэ Суга, которые неизменно входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Советником премьер-министра Японии Синдзо Абэ по вопросам экономического сотрудничества с Россией остался Эйити Хасэгава. Хасэгава последние несколько лет выполняет роль советника Абэ по экономическому сотрудничеству с Россией.

Состав правительства покинул Хиросигэ Сэко, занимавший должность министра экономики, торговли и промышленности страны и курировавший развитие экономических отношений с РФ. Новым главой ведомства стал бывший заместитель министра финансов Иссю Сугавара. Ему же автоматически перешла должность государственного министра по развитию экономических отношений между Японией и Россией.

Хиросигэ Сэко, в свою очередь, был назначен генеральным секретарем верхней палаты парламента страны.

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Новым главой МИД стал бывший министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, который ранее занимал должность министра по восстановлению экономики и принимал участие в торговых переговорах с США.

А бывший министр иностранных дел Японии Таро Коно занял пост министра обороны страны.

Сын известного экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми – Синдзиро Коидзуми, занимавший до этого исключительно партийные посты, стал главой Министерства охраны окружающей среды.

Отметим, что в последний раз изменения в состав кабмина в Японии вносились примерно год назад. Тогда они не были настолько масштабными. Несмотря на это, по словам министра, он стремится сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Также за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве правящей Либерально-демократической партии, чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.

Напомним, 1 мая в Японии состоялась церемония восшествия на престол нового императора. Им стал наследник Акихито.

Таким образом, в Японии завершилась эра "Хэйсэй" – "Установление мира", которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито.

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