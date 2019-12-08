"Перспектив у СНГ никаких. Как и у других интеграционных проектов России": интервью с Сергеем Солодким

Саммит глав СНГ. Ашхабад, Туркменистан. Октябрь 2019 г.

Реклама

28 лет назад в Беловежской Пуще президенты трех государств – Украины, Беларуси и России официально "оформили" кончину СССР. На обломках империи Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин "сообразили на троих" новое образование – Содружество независимых государств – непонятную структуру с еще более непонятными перспективами.

К концу декабря к СНГ подтянулись другие республики – и те, кто хотел независимости и те, кто был поставлен перед фактом распада СССР. И СНГ, будущее которого еще накануне было весьма неясным, зажило своей жизнью, которая зачастую не имела ничего общего с политическими реалиями, в которых существовали государства постсоветского пространства.

Украина в Содружестве независимых государств имела интересный статус. Являясь основателем СНГ, наше государство де-юре никогда в него не входило, поскольку не ратифицировало устав организации. За последние годы неоднократно звучали политические заявления о "выходе Украины из СНГ", но окончательно и бесповоротно порвать с этой структурой Украина не может до сих пор. "Что мертво, умереть не может" – цитата из мартиновской "Игры престолов" вполне подходит под описание взаимоотношений Украины с СНГ, приобретая в нашем случае зловещий смысл.

О том, зачем создавалось Содружество, чем оно является сейчас и каковы перспективы СНГ, почему Украина никак не может "выйти" из СНГ, какие планы на СНГ имела Россия и о многом другом беседуем с заместителем директора Центра "Новая Европа" Сергеем Солодким.

- Сергей, с момента создания СНГ прошло почти три десятка лет, выросло целое поколение граждан Украины, не знакомых с реалиями начала 90-х. Для многих аббревиатура "СНГ" не несет никакого смысла – хотя бы потому что в политической жизни Украины эта структура если и присутствовала, то на последних ролях. Как вы по-простому объяснили нашим читателям, что такое СНГ.

- СНГ – это проект, который был призван помочь независимым государствам, выросшим на обломках СССР, безболезненно разойтись. Как было модно говорить в 1990-е, это был инструмент для цивилизованного развода. Когда СССР распадался, процесс был тяжелым со всех точек зрения – особенно с экономической, для связей между гражданами. Поэтому и был создан инструмент для плавного перехода в новые реалии сосуществования независимых государств. Это его изначальная функция. Но агрессия России против Грузии, Молдовы, Украины показали, что цивилизованно расстаться не удалось. Поэтому можно констатировать, что СНГ не выполнил свою самую главную задачу, как проект он провалился.

- Каков был статус нашего государства в этой организации?

- Формально мы не являлись и не являемся членами СНГ. Поскольку мы не ратифицировали Устав организации. Однако при этом до начала агрессии России в 2014 году Украина принимала активное участие практически во всех форматах СНГ.

Более того, в 2003 году Леонид Кучма даже председательствовал на заседаниях глав государств-участниц СНГ. То есть страна, которая юридически не является членом организации, председательствовала в СНГ. Тогда даже ряд государств, которые являются полноценными членами СНГ, протестовали против этого. Апеллируя как раз к тому, что наше государство не ратифицировало устав.

Это было предложение Путина. Кучма в то время пребывал в тотальной изоляции со стороны Запада, поэтому российский президент сделал своего рода внешнеполитический подарок, "с барского плеча": пусть вот Украина попредседательствует. В этот период Россия всеми доступными средствами и способами заманивала Украину в интеграционные сети. В феврале 2003 года, к примеру, было создано Единое экономическое пространство при участии России, Украины, Казахстана и Беларуси (из него Украина благополучно выскочила после Оранжевой революции). Преподносилось все это как поддержка, а по сути такие шаги были попыткой воспользоваться слабостью украинского руководства для втягивания страны в свою орбиту.

Справка "Сегодня" Украина председательствовала в СНГ в 2002 году. Решение об этом было принято на саммите глав государств-участников СНГ в Кишиневе годом ранее. Против выступили пять государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко позже так пояснял свою позицию: "Я категорически выступил в Кишиневе против такой процедуры избрания, когда неожиданно, ни с того ни с сего раз и внесли, а вы давайте голосуйте, избирайте. Те времена уже прошли. Это же не политбюро, что генсек или кто-то там сказал, раз, подняли руки, проголосовали и все. Не только я, четыре президента тогда выступили против такого метода избрания…". Позже, сказал Лукашенко его позиция изменилась: "Может быть, в этой ситуации Леониду Даниловичу больше всего нужна эта поддержка". Также Украине "уступили место" председателя в 2014-м году. С 1 января по 4 апреля 2014 года СНГ номинально руководил Виктор Янукович.

Так вот, Украина никогда не была де-юре членом СНГ, но была им де-факто. Чтобы мы не говорили. Потому утверждения, что "мы не можем выйти из СНГ", потому что мы не ратифицировали устав, то есть в СНГ не входили – под вопросом.

- К вопросу о выходе. Весной прошлого года Петр Порошенко заявил, что Украины выходит из СНГ…

- И не только в прошлом году. Если изучить вопрос, то на протяжении последних пяти лет подобные заявления неоднократно звучали из уст тех или иных политиков и чиновников.

Очевидно, что после начала агрессии России мы фактически в рамках СНГ уже не работали. Если и принимали участие в официальных мероприятиях, то максимум – на уровне послов, пытаясь использовать эту площадку для защиты интересов Украины (к примеру, это попытался сделать в 2016 году посол Украины в Кыргызстане). Тогда мы воспользовались этой площадкой, чтобы сказать Путину в глаза и в присутствии глав государств – участников СНГ, что он агрессор.

- Тем не менее, позже представитель президента в парламенте Ирина Луценко отметила, что Украина разорвет часть договоров, заключенных в рамках СНГ. Но не все. Останутся договора, к примеру, о взаимном признании дипломов, транзите и т.д. То есть полного разрыва не будет?

- По договорам, которые были заключены в рамках СНГ. Абсолютно очевидно, что на политическом уровне Украине СНГ абсолютно не интересно. Но на практическом уровне в рамках Содружества было подписано много полезных документов. Если от них одномоментно отказаться, это создаст проблемы для многих украинцев. И я так понимаю, это то, что сдерживает украинскую власть от полного расторжения всех без исключения договоров в рамках СНГ.

Второй момент: в прошлом году на слушаниях в Верховной Раде тогда замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль озвучила статистику. Оказывается, на пятом году войны было денонсировано всего около 10% двусторонних договоров с Россией. Из 450 договоров – от межведомственных до межгосударственных – было были разорваны немногим более сорока. И это между воюющими государствами.

Но если мы не смогли пересмотреть договорную базу с государством-агрессором, если оставили 90% договоров с Россией, то до пересмотра и ревизии договоров в рамках всего СНГ тем более могли не дойти руки.

Третий момент, который тормозит процесс полного разрыва: одно дело подписывать договора в рамках СНГ, то есть "оптом" со всеми государствами-участниками. И совсем другое – договариваться с каждым государством по этим вопросам отдельно. Это требует ресурсов, людей, времени.

Справка Сегодня. 12 апреля Петр Порошенко инициировал подготовку предложений по официальному прекращению участия Украины в уставных органах СНГ. Несколькими днями позже Ирина Луценко уточнила, что часть договоров Украина разрывать не намерена. "Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договора, оставив только те, которые прагматично необходимы Украине. Как то признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите, и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины", – сказала она. Денонсация договоров в рамках СНГ продолжается и сегодня. К примеру, последний такой документ датирован 18 ноября: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О выходе Украины из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств – участников Содружества Независимых Государств".

- Насколько я помню, Грузия, которая была членом СНГ, но вышла из Содружества после российской агрессии 2008 года, решила этот вопрос по-другому. Страны СНГ специально приняли решение, по которому большинство договоров, заключенных Грузией в рамках организации остаются в силе. Часть – денонсируются…

-Теоретически возможен и такой вариант. Полагаю, в МИД Украины просчитывают все возможности и принимают оптимальное решение.

- Изначально СНГ был проектом "развода" независимых государств. Чем он стал потом?

- СНГ – это мертворожденное дитя. Со временем все поняли, что толку из него никакого. Но в угоду России продолжали принимать в нем участие. И фактические для россиян – это проект геополитической игры, демонстрации своего постсоветского величия – как это видели в Москве. Остальные страны время от времени подыгрывали Москве; иногда не подыгрывали: когда отношения между Москвой и каким-то государством ухудшались, его глава игнорировал заседания СНГ. Такие случаи бывали нередко. Отказ участвовать в мероприятиях в рамах СНГ был своеобразным сигналом. Были моменты, когда Россия использовала СНГ для определенного флирта со странами – как во времена изолированного Кучмы.

- Насколько я понимаю, СНГ рассматривался Россией, в определенный период как инструмент не просто расширения своего влияния, но и как потенциальный инструмент, через который можно реанимировать империю?

- Москва постоянно старалась в том или ином виде восстановить интеграционные процессы на постсоветском пространстве. СНГ – это первая такая попытка России по втягиванию независимых государствв свою политическую и экономическую. Это не сработало.

Поэтому и появились затем разнообразные секторальные проекты разной степени успешности. В военно-политической сфере это ОДКБ, двусторонние проекты с прицелом расширения их до многосторонних – Союзное государство с Беларусью, в экономической – ЕврАзЭс, единое экономическое пространство, Таможенный союз и так далее.

Другой вопрос, что наблюдая за действиями России на протяжении последних десяти лет – начиная с агрессии в Грузии – даже те страны СНГ, у которых сегодня дружеские отношения с Москвой, очень хорошо понимают исходящие от нее угрозы. В том числе понимают это Беларусь и Казахстан, пребывающие в наиболее тесных отношениях с РФ. Политики из этих стран общаются с украинскими политиками, дипломатами, зачастую неформально. Изучают опыт Украины – как выживать в условиях агрессии, как противодействовать ей. Для Беларуси это актуальнее, чем для Казахстана. Но и в Казахстане понимают потенциальные вызовы и угрозы, учитывая большое число русских, проживающих в этом государстве.

- Каковы перспективы СНГ?

- Я скажу так: Россия делает все возможное, чтобы своей агрессивной политикой распугать даже самых верных своих союзников. Посмотрите на Беларусь. Лукашенко вынужден под давлением Москвы подыгрывать Кремлю. Но при всем этом время от времени позволяет себе абсолютно честные, острые и резкие высказывания в адрес Москвы.

Посмотрите, на Казахстан. Казахстан и Киргизия неоднократно поднимали на разных площадках вопросы о транзите через территорию России украинских товаров, на которые Москва наложила санкции. Получается и в ЕврАзЭс все равны, но Россия "ровнее". У союзников России голоса практически нет, они вынуждены делать то, что диктует Москва. Мне приходилось слышать в этом контексте комментарии коллег из Казахстана: вот если бы Украина входила в Евразийский союз, то было бы легче создавать баланс в отношении России.К сожалению, все еще остаются люди, которые до конца не осознали сущность российских подходов… В любом случае политика Москвы порождает глубочайшее недоверие даже среди так сказать союзников России.

Перспектив у СНГ нет. Как и у других интеграционных проектов России. Все абсолютно четко понимают, что Россия не заинтересована и никогда не допустит равноправной кооперации ни в одном интеграционном объединении. Все эти проекты создаются Москвой для того, чтобы реализовать свои геополитические амбиции.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Минске протестовали против интеграции России и Беларуси.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама