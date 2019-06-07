Перу ввела визовый режим с Венесуэлой из-за наплыва мигрантов

Для въезда в Перу гражданам соседней страны нужно будет получить гуманитарную визу в одном из консульств республики

Фото: AFP

Власти Перу решили ввести визовый режим с Венесуэлой из-за большого числа мигрантов из этой страны. Об этом объявил президент республики Мартин Вискарра.

"Мы хотим безопасную и упорядоченную миграцию. Такой она может быть только при лучшем контроле въезда венесуэльских граждан. Поэтому с 15 июня в страну смогут въехать только венесуэльцы с паспортом и соответствующей визой", —добавил он.

Для въезда в Перу гражданам соседней страны нужно будет получить гуманитарную визу в одном из консульств республики.

По данным миграционной службы Перу, за время кризиса в Боливарианской Республике в страну въехали 800 тыс. венесуэльцев.

28 мая стало известно, что представители правительства Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло.

Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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