Первая латиноамериканская страна запретила пластиковые пакеты

Сегодня, 01:41

Президент Себастьян Пиньера дал старт борьбе с пластиком

фото AFP
фото AFP

Чили первой среди стран Латинской Америки запретила коммерческое использование полиэтиленовых пакетов.

Власти страны приняли соответствующий закон о запрете на полиэтилен.

"Я хочу разделить с вами радость того, что сегодня мы принимаем закон", – сказал президент Чили Себастьян Пиньера на официальной церемонии в Сантьяго. Позднее он раздал присутствующим тканевые сумочки.

Согласно данным программы по охране окружающей среды ООН, в Мировом океане ежегодно появляется более 8 миллионов тонн новых пластиковых отходов. В ООН выступают за полный запрет одноразового пластика до 2022 года.

Ранее мы писали, что в Бельгии запретили одноразовые пластиковые пакеты.

А в Кении вступил в силу запрет на использование полиэтиленовых пакетов.Каждому, кто будет продавать, производить или пользоваться такими пакетами, грозит штраф в размере 38 тысяч долларов или до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее киевляне подписали петицию, которая призывает ввести запрет на использование и продажу полиэтиленовых пакетов

Между тем, по мнению экспертов, несмотря на то что полиэтиленовые пакеты вредят экологии, запретить их в современных украинских реалиях не удастся.
Чили, запрет, полиэтилен, пластик
Источник:

Sky News

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