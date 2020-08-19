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"Первая причина – это ты, а вторая – все твои менты" и другие яркие плакаты с протестов в Беларуси

19 августа, 10:52

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Белорусы проявляют творчество во время митингов

На протестах в Беларуси, которые этой ночью проходили достаточно спокойно, можно увидеть немало креативных и смешных плакатов, которыми участники митингов пытаются достучаться до властей или просто описать свое возмущение происходящим.

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На своих плакатах белорусы пишут: "Я филолог, но посчитала бы лучше", "Экономисты устали искать математику в подсчетах ЦИК и МВД".

"Первая причина – это ты, а вторая – все твои менты", – так на песне Игоря Николаева Лукашенко объяснили причину протестов.

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"Маск, подари ему уже ракету", – призывают основателя SpaceX вмешаться в ситуацию.

Некоторые уверяют, что даже от сына у Лукашенко нет поддержки: "Тебя не любит даже Коля".

Кто-то просто интересуется: "Ну как ощущения?".

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Как известно, сейчас протестующие сконцентрированы на поддержке забастовок на предприятиях. С утра ОМОН разгоняет активистов от проходной МТЗ.

Тем временем Светлана Тихановская обратилась к европейским лидерам с просьбой не признавать результаты выборов. Она заявила, что в случае передачи власти будут организованы новые, честные и демократические выборы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь плакаты креатив

Источник: Сегодня

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