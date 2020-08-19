"Первая причина – это ты, а вторая – все твои менты" и другие яркие плакаты с протестов в Беларуси

На протестах в Беларуси, которые этой ночью проходили достаточно спокойно, можно увидеть немало креативных и смешных плакатов, которыми участники митингов пытаются достучаться до властей или просто описать свое возмущение происходящим.
На своих плакатах белорусы пишут: "Я филолог, но посчитала бы лучше", "Экономисты устали искать математику в подсчетах ЦИК и МВД".
"Первая причина – это ты, а вторая – все твои менты", – так на песне Игоря Николаева Лукашенко объяснили причину протестов.
"Маск, подари ему уже ракету", – призывают основателя SpaceX вмешаться в ситуацию.
Некоторые уверяют, что даже от сына у Лукашенко нет поддержки: "Тебя не любит даже Коля".
Кто-то просто интересуется: "Ну как ощущения?".
Смотрите больше в фотогалерее:
Как известно, сейчас протестующие сконцентрированы на поддержке забастовок на предприятиях. С утра ОМОН разгоняет активистов от проходной МТЗ.
Тем временем Светлана Тихановская обратилась к европейским лидерам с просьбой не признавать результаты выборов. Она заявила, что в случае передачи власти будут организованы новые, честные и демократические выборы.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк