Первая страна ратифицировала протокол о вступлении Македонии в НАТО

Протокол о присоединении Македонии должно ратифицировать каждое государство-член Альянса

Фото: Pixabay

Первая страна ратифицировала протокол о вступлении Македонии в НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e9e/07c/5c5e9e07c24f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e9e/07c/5c5e9e07c24f6.jpg 2019-02-09T11:43:00+02:00 Другие страны Протокол о присоединении Македонии должно ратифицировать каждое государство-член Альянса

Греция стала первой страной, которая ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

По его данным, в результате поименного голосования в парламенте "за" высказались 153 депутата из 294, против ратификации проголосовали 140, один депутат воздержался.

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.

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