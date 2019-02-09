Первая страна ратифицировала протокол о вступлении Македонии в НАТО
Протокол о присоединении Македонии должно ратифицировать каждое государство-член Альянса
Греция стала первой страной, которая ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.
По его данным, в результате поименного голосования в парламенте "за" высказались 153 депутата из 294, против ратификации проголосовали 140, один депутат воздержался.
Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.
Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".
Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.
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