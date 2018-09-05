Первые паломники-хасиды прибыли в Украину: появились фото

Сегодня, 15:39

Ежегодное паломничество в Умань является важнейшим еврейским мероприятием вне территории Израиля


Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Сотрудники Госпогранслужбы уже оформили первых паломников-хасидов, которые прибыли в Украину на празднование иудейского Нового года в Умани. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В частности, вчера, 4 сентябре, пограничники в пункте пропуска "Краковец" на украинском-польской границе оформили более 130 паломников. Также оформления паломников-хасидов пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" начали сегодня в столичных аэропортах.

"Всего только этих суток ожидается около 20 рейсов из примерно 3 тысячами человек. Наибольшие группы паломников ожидаются в четверг и пятницу, накануне самого праздника", – добавили в ГПСУ.

Примечательно, что наибольшее количество групп паломников ожидается в аэропортах Киева, Одессы и Винницы, а также в пунктах пропуска на границе с Румынией, Словакией и Польшей.

Ранее мы уже писали о том,что подготовка к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана – Нового года по Иудейскому календарю, – уже началась.

Отметим, по данным полиции, в 2017 году в Умань прибыли по случаю празднования иудейского нового года более 33 тысяч паломников-хасидов из 16 стран.
паломники, хасиды

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