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Первый президент: глава Бразилии проходит тестирование на коронавирус

12 марта, 20:40

Елена Кузьмич

В окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару проходит медицинские исследования и сдал тест на коронавирус. Пока не известно, является ли тест положительным.

Об этом заявил ряд СМИ – Politico.mx и Nexofin.

Сообщалось, что в окружении президента Бразилии нашли заразившегося опасным коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

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Они с президентом Жаиром Болсонару посещали США, где состоялась встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Симптомы заболевания у Вайнгартена появились после посещения штаб-квартиры Южного командования вооруженными силами США в Майами. Из-за этого президент Бразилии был помещен под медицинское наблюдение.

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В Бразилию коронавирус добрался еще 25 февраля. Зараженный пациент — 61-летний мужчина, который недавно вернувшийся из Ломбардии, что в Италии, с легкими симптомами, характерными для нового коронавируса.

Ранее боливийские медики нашли два первых случая заражения коронавирусом нового типа в стране.

Напомним, что в Латинской Америке коронавирус подтвержден в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия президент коронавирус

Источник: Сегодня

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