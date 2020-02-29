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Первый случай заражения опасным коронавирусом выявлен в Монако

29 февраля, 02:27

Елена Кузьмич

Состояние пациента «не вызывает беспокойства»

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Монако. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на правительство страны.

По его данным, заразившегося поместили в отделение инфекционных болезней университетского больничного центра Ниццы в соответствии с договоренностями между Францией и княжеством. Отмечается, что состояние пациента "не вызывает беспокойства".

Представители властей Монако сообщили агентству, что данный случай заболевания не является одним из 19, выявленных во Франции.

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Отметим, во всех областях Украины готовятся к возможному появлению в нашей стране смертельно опасного коронавируса. Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных, круглосуточно будет дежурить в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Напомним, в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Видео: СНБО

Более подробно читайте в материале: Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

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болезни коронавирус Монако

Источник: ТАСС

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