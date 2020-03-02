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Перья и паника: голуби устроили переполох на борту самолета (видео)

2 марта, 15:48

Станислав Кожемякин

В пассажирском самолете в Индии произошел очень необычный инцидент с птицами

В Индии два голубя устроили настоящий переполох на борту пассажирского лайнера авиакомпании GoAir, с которой в прошлом месяце случилась другая авария из-за попадания птицы в турбину.

Как сообщил местный журналист Нимай Капур, инцидент произошел 28 февраля с самолетом, который должен был лететь из Ахмадабада в Джайпур.

При посадке пассажиров в салон залетели два голубя, и пассажиры помогли членам экипажа выгнать птиц прочь.

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Отмечается, что после ЧП лайнер вылетел в Джайпура по расписанию, но прилетел на 30 минут позже.

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В GoAir извинились за то, что пассажиры получили не те впечатления от путешествия, на которые рассчитывали.

Напомним, прошлым летом вскоре после вылета в Таиланд в киевском аэропорту "Борисполь" вынужденно сел Boeing 767 "Международных авиалиний Украины" – пилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей, куда, вероятнее всего, залетела птица.

Кроме того, ранее Airbus A321 российской авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку посреди поля в Московской области из-за столкновения со стаей птиц.

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Индия самолет птицы голуби авиакомпания голубь

Источник: Сегодня

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