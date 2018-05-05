Песчаный ад в Индии и извержение вулкана на Гавайях: ТОП-5 катаклизмов за неделю

Песчаная буря с грозой обрушилась на север Индии, а на Гавайях проснуся самый большой действующий вулкан

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 самых масштабных природных катаклизмов в мире за неделю.

Песчаная буря в Индии

Вечером в среду, 2 мая, пыльная буря с грозой обрушилась на ряд районов Северной Индии.

Из-за стихии были оборваны электрические линии и разрушены некоторые дома. Также сообщалось о пробках на дорогах и задержках вылета ряда авиационных рейсов

Особенно сильно от стихии пострадали штаты Уттар-Прадеш, где погибло 64 человека, и Раджастхан, где число жертв превысило 30 человек. Общее число пострадавших составляет 130 человек. Буря затронула также штат Харьяна и Национальный столичный округ Дели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщал, что в разные регионы страны направлены спасательные службы для оказания помощи пострадавшим.

Извержение вулкана на Гаваях

В пятницу, 4 мая, гавайский вулкан Килауэа на Большом острове начал извержение. Он стал выбрасывать потоки лавы и пепел. Власти эвакуируют около 1,5 тысячи человек из населенного пункта Леилани-Эстейтс, который оказался в зоне бедствия.

Незадолго до этого Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков магнитудой до 5,0 в районе вулкана.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире.

Торнадо в США

В среду, 2 мая, стало известно. что сразу несколько торнадо возникло в американских штатах Канзас и Оклахома. Их сопровождали дожди и мощный ветер. Деревья вырывало с корнем и поднимало в воздух. Повреждены линии электропередачи. Жители в опасной зоне были вынуждены покинуть дома и прятаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что Торнадо пронеслись по территории нескольких небольших городов штата Техас, там подтверждена гибель четырех человек.

https://www.segodnya.ua/world/usa/po-kanzasu-i-oklahome-proneslis-srazu-neskolko-tornado-1135504.html

Разрушительный лесной пожар в Словакии

В пятницу, 4 мая, стало известно, что в Высоких Татрах на севере Словакии начался крупный лесной пожар. Горит порядка 30 гектаров леса. Спасатели эвакуировали туристов и призывают людей держаться подальше от огня. Пожар тушат 50 пожарных, с помощью спецтехники и самолетов. Эпицентр пожара находится на высоте 900 метров. По информации спасателей, причина возгорания – длительная засуха в регионе.

Мощное землетрясение у берегов Фиджи

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник, 1 мая, у берегов Республики Фиджи в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии находился в 380 км к востоку от столицы страны, города Сува (около 80 тысяч жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 579 км.

Данных о разрушениях и угрозе возникновения цунами пока не поступало.