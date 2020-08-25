Песни, танцы и тысячи фонариков: как сегодня протестовали в Беларуси: фото и видео

В Беларуси 17-е сутки продолжаются мирные акции противников президента Беларуси Александра Лукашенко. Вот и во вторник, 25 августа, несмотря на непогоду, тысячи жителей Минска вышли на улицы белорусской столицы, чтобы принять участие в массовом действе.
На площади Независимости митинг напоминал народные гулянья. В одном месте пели хором, в другом — играет музыка из колонки, в третьем — танцевали, пишет Telegram-канал "Онлайнер".
Большинство собравшихся спрятались под зонтиками. Каких-то выступлений или "открытого микрофона" не было. Сотрудники милиции меж тем начали предупреждать по громкоговорителю о незаконности проходящей акции, попросили не вынуждать их применять спецсредства.
Как пишет издание, власти без предупреждения включили из динамиков на площади шлягеры.
В ответ митингующие на площади Независимости зажгли тысячи фонариков, пишет Telegram-канал "Наша Ніва".
По окончании митинга силовики начали хватать расходившихся по домам оппозиционеров.
"Задержали человека с флагом (бело-красно-белым флагом независимой Беларуси. – Ред.) недалеко от костела. Парень просто шел с девушкой, ее отпустили. Сейчас вокруг площади ездят бусы без номеров и, похоже, что задерживают людей с флагами", – рассказали очевидцы изданию TUT.BY.
Напомним, сегодня суд Заводского района Минска арестовал на 10 суток лидеров оппозиции – членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову.
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