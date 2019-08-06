/ Фото: AFP

Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении договоренностей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0,%20%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D1%8B%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0,%20%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D1%8B%D0%BD 2019-08-06T03:01:00+03:00 Другие страны Но Северная Корея по-прежнему нацелена на решение вопросов путем диалога

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей и предупредил, что вынужден будет искать новый путь, если совместные военные учения Вашингтоном и Сеулом продолжатся.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения власти Соединенных Штатов и Южной Кореи, наконец, начали совместные военные учения, нацеленные на КНДР. Это является открытым игнорированием и прямым нарушением Совместного корейско-американского заявления от 12 июня, Пханмунчжомской декларации и Пхеньянской сентябрьской совместной декларации, в которых зафиксировано соглашение об установлении новых корейско-американских отношений и создании на Корейском полуострове системы вечного, прочного мира", – говорится в заявлении представителя МИД Северной Кореи, опубликованном ЦТАК.

Но Пхеньян по-прежнему нацелен на решение вопросов путем диалога. Однако КНДР предупреждает, что пока продолжаются враждебные военные действия, динамика такого диалога незаметна.

"Сложившаяся ситуация резко ослабляет наше стремление к реализации соглашений КНДР-США и межкорейских соглашений, что также сказывается на перспективах будущего диалога", – заявляет Северная Корея.

Согласно сообщению, КНДР "вынуждена будет искать новый путь", если Сеул и Вашингтон "заточат меч, чтобы нанести вред "Северу".

"Мы уже несколько раз предупреждали, что совместные военные учения будут блокировать прогресс в отношениях КНДР-США и межкорейских отношениях и приведут нас к пересмотру наших предыдущих крупных шагов," – говорится в заявлении ЦТАК.

"В случае, если США и южнокорейские власти продолжат равнодушно относиться к нашим неоднократным предупреждениям, мы заставим их заплатить высокую цену", – резюмирует Пхеньян.

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В ночь на вторник КНДР снова запустила два неопознанных снаряда.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила в ночь на минувшую пятницу запуск неопознанных снарядов малой дальности. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков 25 и 31 июля.

Ранее КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Согласно его информации, снаряды были запущены из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. "Мы следим за возможными дополнительными запусками и сохраняем боеготовность", — говорится в сообщении.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника информировало, что разведка США засекла новый вероятный запуск снаряда с территории КНДР. По их версии, предварительная информация указывает на схожесть нового пуска с испытанием в КНДР двух баллистических ракет малой дальности 31 июля. Один из источников агентства заверил, что новый запуск не представлял угрозы для Северной Америки. Агентство не уточнило, когда именно, по их сведениям, был осуществлен новый запуск.

Напомним, что, согласно данным южнокорейских военных, КНДР в минувшую среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

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Как отмечают наблюдатели, серия ракетных пусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.

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Ранее сообщалось: президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР.

Напомним, ранее в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа.

Мы также писали: Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а северокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.



Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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