Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в отсутствии прогресса по денуклеаризации

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Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи, заявил, что в отсутствии прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова виноваты США и Южная Корея. Об этом сообщило агентство AFP.

По словам Ким Сона, КНДР отказывалась от испытаний ядерного оружия и пусков межконтинентальных баллистических ракет более 20 месяцев, демонстрируя таким образом стремление к достижению мира и стабильности, которому мешают "политические и военные провокации Соединенных Штатов Америки". Что касается Южной Кореи, то она, по словам постпреда, "играет на два фронта", организуя совместные с США военные учения, "направленные на КНДР", но при этом, продолжая выступать с мирными инициативами.

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Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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