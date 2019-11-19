Пхеньян заявил о невозможности переговоров с США: названа причина

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КНДР заявила о невозможности проведения новых переговоров с США до тех пор, пока Вашингтон полностью не откажется от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в комментарии председателя комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля, текст которого опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

"США при каждом удобном случае рассуждают о переговорах по денуклеаризации, но о них не может быть и речи до тех пор, пока полностью и необратимо не будет отменена враждебная политика США в отношении КНДР — коренная причина ядерного вопроса на Корейском полуострове, — подчеркивается в комментарии. — Нам некуда спешить и мы не намерены садиться за стол переговоров с США, прибегающими к уловкам, как сейчас".

По словам Ким Ён Чхоля, недавнее решение министерства обороны США о переносе совместных военных учений с Южной Кореей не является для КНДР достаточной мерой. "Мы требуем от США отказаться от участия в совместных военных учениях с Южной Кореей или навсегда прекратить проведение этих учений, — подчеркнул он. — Перенос учений на более поздний срок не обеспечит мир и безопасность на Корейском полуострове и не поможет дипломатическим усилиям для решения этого вопроса".

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По мнению Ким Ён Чхоля, дальнейшее обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова может состояться только после "создания доверия между КНДР и США и полного устранения угроз, препятствующих безопасности и развитию народной республики". "США не должны мечтать о переговорах по денуклеаризации, пока они не откажутся от враждебной политики в отношении КНДР", — резюмировал Ким Ён Чхоль.

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Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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