Пирамида и жертвоприношения: в Китае раскопали древний город

Ученые исследовали обнаруженный на территории Китая город. Специалисты нашли пирамиду, человеческие останки и другие артефакты, сообщает УНИАН со ссылкой на опубликованное в журнале Antiquity исследование.

Заброшенный город Шимао обнаружили еще в 1976 году, однако до недавнего времени его не исследовали. Возраст города составляет примерно 4300 лет. Ученые считают, что он просуществовал около 500 лет и мог охватывать территорию до 400 гектаров.

В городе исследователи обнаружили пирамиду, состоящую из 11 ступеней. Пирамида украшена изображениями лиц и глаз, принадлежащих людям и птицам. На вершине нашли остатки зданий с деревянными колоннами, крышами из черепицы и резервуары для воды. Исследователи предполагают, что там жили правители города.

Ученые также обнаружили множество ям с человеческими останками. Предположительно, среди них были черепа пленников из других городов. Ученые предполагают, что местные жители совершали жертвоприношения.

Напомним, вблизи Ровно во время раскопок украинские археологи совместно с немецкими специалистами нашли артефакты, которым почти 15 тысяч лет. Артефакты были спрятаны на глубине нескольких метров. Археологи нашли более 25 тысяч экземпляров орудий труда из кремня и отходы их производства. Кроме того, были найдены кости и раковины для украшений.

Напомним, в начале июля на Мамай-горе в Запорожской области стартовала археологическая экспедиция, которую проводит группа археологов, студентов и волонтеров. И первой их находкой стало захоронение эпохи позднего средневековья.

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