Пираты захватили танкер: на борту могут быть украинцы

Пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, предположительно граждан Украины и России. Об этом заявил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

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Нападение на судно, шедшее под флагом Либерии, было совершено в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. На борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.

Судно, способное перевозить как нефть, так и химические вещества, принадлежит компании Curacao Trader Shipping.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников. В первом квартале текущего года там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. Особенностью действий преступников в этом заливе является тот факт, что они захватывают в качестве заложников членов экипажей для получения в дальнейшем за них выкупа. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.

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Ранее сообщалось, что украинского моряка освободили из плена пиратов в Западной Африке.

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В прошлом году украинские моряки неоднократно попадали в плен к пиратам. В частности, в августе украинские моряки были захвачены нигерийцами, которые атаковали многоцелевое немецкое судно Marmalaita.

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