Пираты захватили в плен украинских моряков в Камеруне

Нигерийцы атаковали судно с украинскими гражданами, которое стояло на якоре в порту Дуала

/ Фото: Pixabay

Спустя несколько месяцев после похищения украинских моряков в Гвинейском заливе, украинцы стали жертвами пиратов, находясь в территориальных водах Камеруна.

Во время нападения моряки находились на многоцелевом немецком судне MARMALAITA, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды.

"С судна похитили восемь членов экипажа, который состоял из 12 азиатских и европейских моряков", – сообщил директор правозащитной организации Международное морское бюро Ноэль Чунг.

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Эту информацию подтвердило руководство порта.

Данные о национальности похищенных разнятся. По информации AFP, все похищенные были гражданами Украины, однако Maritime Bulletin пишет, что среди похищенных было трое россиян и "неизвестное количество украинцев".

Кроме того, незадолго до случившегося в порту Дуала пираты похитили 9 членов экипажа другого судна, на борту которого находились граждане Китая.

Камерунские власти считают, что похитителями являются нигерийские пираты. Военно-морские силы страны инициировали операцию по спасению похищенных моряков.

Напомним, прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

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