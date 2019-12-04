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Плохие новости для России: НАТО увеличит расходы на оборону на 400 млрд долларов

4 декабря, 11:37

Йенс Столтенберг назвал такую сумму беспрецедентной

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Через пять лет страны НАТО планируют увеличить расходы на оборону на 400 млрд долларов.

Об этом на двухдневном лондонском саммите лидеров стран и правительств Североатлантического альянса, посвященном 70-летию блока, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

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"Оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом ... Такое увеличение оборонных расходов беспрецедентно, оно делает НАТО сильнее", – сказал он по прибытии на встречу на высшем уровне 4 декабря.

К саммиту НАТО была распространена статистика, согласно которой на данный момент лишь 9 из 29 стран альянса увеличили свои расходы выше установленной ранее планки в 2% их ВВП. Согласно решению саммита альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года, в течение 10 лет — то есть к 2024 году — все страны НАТО должны выйти на эту отметку. В то же время, ведущая европейская экономика — Германия в 2019 году выделила на оборону лишь 1,38% ВВП.

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Напомним, в Лондоне находятся и корреспонденты "Сегодня", которые следят за всеми событиями на полях саммита и сообщают, что там происходит. Следите за новостями на нашем сайте.

На саммите премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны НАТО не уклоняться от обсуждения новых типов угроз безопасности альянса, в том числе гибридных войн и деструктивных технологий.

А вот накануне в российском Сочи состоялось военное совещание российского руководства, на котором президент РФ Владимир Путин пожаловался на "некорректные" действия НАТО, которые, по его словам, предпринимаются "без всякого учета" интересов Москвы.

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бюджет НАТО североатлантический альянс Йенс Столтенберг

Источник: ТАСС

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