Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

По центру содержания мигрантов в Ливии нанесли авиаудар, погибли десятки человек

3 июля, 03:44

Еще около 80 человек получили ранения

Фото: AFP

Не менее 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по центру содержания мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, еще около 80 человек получили ранения.

Как передает агентство AFP, представители центра, расположенного в пригороде Триполи, Таджуре, утверждают, что за авианалетом стоят силы Ливийской национальной армии , которая находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тысячи получили ранения.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Ливия, авиаудар, мигрант

Вы сейчас просматриваете новость " По центру содержания мигрантов в Ливии нанесли авиаудар, погибли десятки человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анкара требует от Хафтара освободить задержанных турецких граждан

1 июля, 01:26

Армия Хафтара с весны 2019 года ведет наступление на Триполи — столицу страны

Количество погибших в боях за Триполи превысило 650 человек

10 июня, 10:03

В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии погибли 653 человека, в том числе 41 – из мирного населения

Более 500 человек стали жертвами боев у столицы Ливии

21 мая, 04:35

Противоборствующие стороны применяют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию

В боях за столицу Ливии погибло более 450 человек

14 мая, 13:18

Более 66 тысяч ливийцев вынуждены были покинуть свои дома вследствие боев

Как перестать потеть

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Письмо родителям от директора школы

50 способов перенести жару [инфографика]

Радикалы устроили «казнь через повешение» в центре Харькова

Зозуля стал самым дорогим игроком Альбасете

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Когда у человека наступает старость

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Гаагский суд обнародовал позиции Украины и РФ по делу о Крыме
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь