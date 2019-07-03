По центру содержания мигрантов в Ливии нанесли авиаудар, погибли десятки человек

Еще около 80 человек получили ранения

Фото: AFP

Не менее 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по центру содержания мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, еще около 80 человек получили ранения.

Как передает агентство AFP, представители центра, расположенного в пригороде Триполи, Таджуре, утверждают, что за авианалетом стоят силы Ливийской национальной армии , которая находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тысячи получили ранения.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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