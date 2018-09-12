По приказу Лукашенко в Минске установят бронзовую корову

Сегодня, 15:01

Средства на установку – 3,5 млн гривен в эквиваленте – должны собрать местные власти


Памятник корове вскоре появится в Минске. Указ об этом издал лично президент Беларуси Александр Лукашенко. Памятник планируют установить неподалеку от местного сельскохозяйственного рынка.

Средства на установку – а это 3,5 млн гривен в эквиваленте – должны собрать местные власти. Белорусское министерство сельского хозяйства уже даже разослало соответствующий документ. Его опубликовало интернет-издание "Наша нива", которое предполагает: на памятник корове "скинутся" и облисполкомы, и частные фирмы.

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Со скульптором уже определились, мини-версия памятника согласована. 

Лукашенко уже несколько лет хочет увековечить кормилицу в бронзе.

"Корова – это святое животное. Если говорить об эмоциях, то мы должны этому животному построить памятник", – заявлял  Лукашенко.

Напомним, ранее в России установили памятник советским футболистам с фотографией Месси. Кроме того, на монументе были перепутаны имена футболистов. Местные жители были возмущены халатностью властей.
Беларусь, памятник, Лукашенко, Минск, корова
Источник:

"Сегодня"

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