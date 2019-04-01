По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды

Фото: AFP

По протестующим в Венесуэле открыли огонь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/15f/555/5ca15f5551c9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/15f/555/5ca15f5551c9a.jpg 2019-04-01T03:47:29+03:00 Другие страны Жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе. Об этом сообщает El Nacional.

Отмечается, что возможно огонь открыли боевики из "колективос" — проправительственных отрядов самообороны. В результате обстрела пострадали два человека, их доставили в больницу.

Как сообщает издание, жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды. Участники митинга заблокировали движение транспортных средств по улицам.

За последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на этой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества.

После пятничного блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

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